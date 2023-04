Przełom? Ukraina jest gotowa rozmawiać z Rosją o przyszłości Krymu

REKLAMA

Wiceszef biura prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Andrij Sybiha, stwierdził, że Ukraina jest gotowa rozmawiać z Rosją o przyszłości Krymu, ale pod jednym warunkiem.

„Ukraina jest gotowa przedyskutować z Rosją przyszłość Krymu, jeśli ukraińskie wojska dotrą do granicy okupowanego półwyspu” – powiedział w czwartek dziennikowi Financial Times wiceszef biura prezydenta Wołodymyra Zelenskiego Andrij Sybiha.

„Jeśli uda nam się osiągnąć nasze strategiczne cele na polu walki i kiedy będziemy na granicy administracyjnej z Krymem, jesteśmy gotowi otworzyć rozdział dyplomatyczny, aby omówić tę kwestię” – dodał kijowski polityk.

Sybiha dodał jednak, że „nie oznacza to, że wykluczamy drogę, w której (Krym) wyzwolony będzie przez naszą armię”.

„Financial Times” zauważa, że słowa polityk są przełomowe – to najwyraźniejszy wyraz gotowości Ukrainy do negocjacji od zerwania rozmów pokojowych w kwietniu ubiegłego roku.

Dodatkowo takie podejście Ukrainy do kwestii Półwyspu Krymskiego może uspokoić zachodnich partnerów Kijowa. Czytamy, że słowa Sybihy mogą „uspokoić zachodnich urzędników, którzy są sceptyczni co do zdolności Ukrainy do odzyskania półwyspu i martwią się, że każda próba zrobienia tego militarnie może doprowadzić prezydenta Rosji Władimira Putina do eskalacji wojny, być może z użyciem broni jądrowej”.

Do tej pory Wołodymyr Zełenski wykluczał rozmowy pokojowe, dopóki armia Federacji Rosyjskiej nie opuści całej Ukrainy – również Krymu.