Xi Jinping pomoże zakończyć wojnę na Ukrainie?

Przywódca Chin Xi Jinping, który spotkał się w czwartek w Pekinie z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, dopuścił możliwość przeprowadzenia rozmów z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim – poinformowały agencje Reutera i AFP za anonimowym źródłem we francuskim MSZ.

Chiny są gotowe do współpracy z Francją w celu zakończenia wojny na Ukrainie na drodze dyplomatycznej, a Xi „w swoim czasie” może zadzwonić do Zełenskiego, aby przyspieszyć polityczne rozwiązanie konfliktu Moskwy z Kijowem – przekazał francuski dyplomata uczestniczący w czwartkowych rozmowach Macrona z chińskim przywódcą.

Doniesienia Reutersa i AFP potwierdziła w godzinach popołudniowych szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która wzięła udział w spotkaniu Xi-Macron. Polityk oznajmiła, że zachęcała przywódcę Chin do kontaktu z Zełenskim. „Było interesujące, że przewodniczący Xi powtórzył swoją gotowość do (takiej) rozmowy w odpowiednim czasie, gdy będą odpowiednie warunki. Myślę, że to pozytywne” – powiedziała von der Leyen.

Macron rozpoczął w środę trzydniową wizytę w Pekinie. W części spotkań towarzyszy mu von der Leyen. Francuski prezydent oświadczył w czwartek, że liczy, iż Xi „przemówi Rosji do rozsądku” i pomoże zakończyć wojnę na Ukrainie. Przywódca Chin wyraził natomiast nadzieję, że Moskwa i Kijów jak najszybciej rozpoczną negocjacje.

W drugiej połowie marca doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak powiadomił, że władze w Kijowie podejmują starania na rzecz przeprowadzenia rozmowy Zełenskiego z Xi, lecz strona chińska nie jest na razie gotowa do wykonania takiego kroku.

„Rozmowy z Pekinem są trudne. Chiny jeszcze nie wypracowały swojego nowego stanowiska politycznego. Chodzi o to, czy chcą podjąć się roli mediatora pomiędzy Rosją i Ukrainą, czy też raczej ostrożnie pozostać z boku” – przyznał wówczas Podolak.

Rządzone przez partię komunistyczną Chiny nie potępiły agresji Rosji przeciwko Ukrainie, wzbraniają się przed nazywaniem jej inwazją i sprzeciwiają się sankcjom nakładanym na Moskwę. Od początku wojny Xi Jinping wielokrotnie rozmawiał z Putinem, ale nie doszło jak dotąd do jego rozmowy z prezydentem Ukrainy Zełenskim.