Zamieszki we Francji. Słynna kawiarnia, w której Macron świętował zwycięstwo, podpalona. Blokady, starcia z policją, ataki na instytucje [FOTO/VIDEO]

W wielu miastach Francji rozpoczęła się kolejna tura protestów – głównie przeciw reformie emerytalnej, ale do manifestacji pod różnymi postulatami dołącza się coraz więcej grup. W Paryżu ludzie wdarli się do firmy inwestycyjnej działającej w sektorze emerytalnym. Zaatakowano także bank. W wielu przypadkach policja użyła siły.

Francuskie MSW zmobilizowało 11,5 tys. policjantów i żandarmów, w samej stolicy – 4,2 tys.

Rozpoczęło się od porannego blokowania dróg i przejazdów m.in. w Lille, Rennes, Lyonie, Amiens oraz Tarbes. W Lyonie podpalono kilka blokad, aby uniemożliwić poruszanie się w stronę autostrady. Pod Paryżem zaś zablokowano Terminal 1 lotniska Roissy-Charles de Gaulle.

Z każdą godziną protesty eskalowały. W Paryżu właściwa manifestacja wyruszyła z Pl. Inwalidów w kierunku Pl. Włoskiego. Zaatakowano centrum finansowe Centtorial, w którym mieści się m.in. fundusz Blackrock, działający w sektorze emerytalnym.

