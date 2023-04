Bezprecedensowy spadek wiary. Coraz mniej osób wierzy w Boga [BADANIE]

REKLAMA

Bezprecedensowy spadek wiary dotyka głównie ludzi młodych, chociaż nie dotyczy to muzułmanów. Jednak już mniej niż połowa obywateli Francji wierzy w Boga. W Wielki Piątek opublikowano badanie przeprowadzone przez Ifop-Fiducial dla Sud Radio.

Wynika z niego, że zmniejsza się liczna osób praktykujących, le spada także sama wiara w Boga. Obecnie tylko 44 procent Francuzów twierdzi, że wierzy w Boga, w porównaniu do 49 procent w 2021 r. i 56 procent jeszcze w roku 2011 .

Najniższy odsetek wiary w Boga prezentują osoby w wieku 18-24 lata. W tym przedziale wiekowym wiara w Boga spada do 36 procent . W przedziale wieku 25-34 lat wzrasta do 47 procent, a wśród osób w wieku 50-64 lat jest to 50 procent.

Ewolucja wiary w Boga dotyczy nie tylko grup wiekowych, ale i np. zależności od uzyskiwanych… dochodów. Większość wierzących należy do niższej klasy średniej (48 procent), najmniej wierzących jest wśród najbogatszych (40 procent), jak i najbiedniejszych (39 procent).

Nie jest natomiast zaskoczeniem, że wśród niewierzących dominują zwolennicy lewicy. I tak zwolennicy La France Insoumise (Zbuntowana Francja) i partii Europe Écologie Les Verts (EELV – Zieloni) mają najniższy odsetek osób deklarujących wiarę w Boga, odpowiednio 42 i 31 procent. Najbardziej wierzący jest natomiast elektorat centroprawicowych Republikanów (69 procent z nich deklaruje wiarę w Boga).

Warto tu dodać, że przeprowadzony sondaż wiary w Boga nie uwzględniał wyznawanej religii. Według danych z innej ankiety; Insee „Trajectories and Origins” opublikowanej 30 marca, wynikało, że 29 procent Francuzów w wieku od 18 do 59 lat twierdzi, że są katolikami, 10 procent, że muzułmanami, a 1 procent było wyznawcami judaizmu.