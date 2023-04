Izraelski odwet. Armia zaatakowała cele w południowym Libanie. Intensywne ataki w Strefie Gazy [VIDEO]

REKLAMA

Izraelskie wojsko poinformowało w nocy z czwartku na piątek, że zaatakowało cele należące do islamistycznej grupy Hamas w południowym Libanie i zintensyfikowało ataki w Strefie Gazy. Gwałtowne eksplozje były słyszane m.in. w regionie Tyru w południowym Libanie.

To odpowiedź Tel Awiwu na wystrzelenie w czwartek z Libanu w kierunku Izraela 34 pocisków rakietowych, o co władze Izraela oskarżają Hamas.

„Izraelskie siły obronne nie pozwolą terrorystycznej organizacji Hamas na działanie z terytorium Libanu i obarczają państwo Liban odpowiedzialnością za każdy atak, wychodzący z jego terytorium” – napisała izraelska armia w komunikacie.

W czwartek siły zbrojne Izraela i służby medyczne w tym państwie poinformowały, że Hamas wystrzelił z Libanu w kierunku Izraela 34 pociski rakietowe. „Był to największy ostrzał z terytorium tego państwa od 2006 roku, czyli od czasu naszej wojny z szyickim Hezbollahem” – napisano w oświadczeniu.

Większość, bo aż 25 pocisków, została zneutralizowana przez izraelski system antyrakietowy Żelazna Kopuła. Nie odnotowano ofiar śmiertelnych, jeden mężczyzna doznał lekkich obrażeń – poinformował Reuters służbami medycznymi w Izraelu.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu zapowiedział: „Za każdą agresję przeciwko nam odpowiemy zdecydowanie uderzeniem w naszych wrogów”.

#BREAKING: In response to the rocket attack of #Hamas terrorist organization from Southern #Lebanon at Northern #Israel, #IsraeliAirForce bombed multiple #Hamas targets including underground rocket storage facilities in #Gaza. For this purpose, #IAF jets used bunker buster… pic.twitter.com/MiiKfXDKTK

— Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) April 6, 2023