Kraj, który jest w Europie rajem „stulatków”

REKLAMA

Okazuje się, że czempionat w długowieczności w Europie dzierży Francja. Mieszka tu na dziś 30 000 osób, które ukończyły wiek 100 lat. To 30 razy więcej niż 50 lat temu. Francuskie media chwalą się takim wynikiem, ale tak naprawdę, w tle jest argument wspierający podniesienie wieku emerytalnego.

Stulatkowie to w zdecydowanej większości kobiety. Receptą na długowieczność ma być aktywność i coraz lepsza opieka medyczna. Rekord długowieczności wynosi 122 lata i dzierży go niedawno zmarła w tym wieku Jeanne Calment. Jak się okazuje pandemia covid specjalnie „stulatków” nie przetrzebiła.

REKLAMA

Francja w ilości stulatków wyprzedza Hiszpanię i Włochy, co wskazywałoby, że klimat południa Europy sprzyja osobom wiekowym najbardziej. We Francji, co drugi ze stulatków mieszka w domu opieki.

Źródło: France Info