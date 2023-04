Odtajnienie informacji ws. COVID-19. Biden podpisał ustawę

REKLAMA

Prezydent USA, JE Józio Biden, podpisał ustawę w sprawie odtajnienia informacji związanych z pochodzeniem wywołującego COVID-19 koronawirusa SARS-CoV-2.

Podziela on cel Kongresu, jakim jest udostępnienie jak największej ilości informacji o pochodzeniu COVID-19 – i przypomina, że w 2021 roku polecił wywiadowi wykorzystanie wszelkich dostępnych narzędzi w celu zbadania pochodzenia COVID-19.

REKLAMA

Administracja będzie kontynuować przegląd wszystkich informacji niejawnych dotyczących pochodzenia wirusa, w tym potencjalnych powiązań Instytutem Wirusologii w Wuhan w Chinach – i będzie prowadziła proces odtajniania informacji tak, by nie szkodzić bezpieczeństwu narodowemu Stanów Zjednoczonych.

Pod koniec lutego „The Wall Street Journal” podał, iż amerykański Departament Energii doszedł do wniosku, że pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 to najprawdopodobniej skutek wycieku z laboratorium, co wg Chin jest niewiarygodne.

Tekst ukazał się w segmencie Postęp w Świecie w numerze 13-14 (2023) „Najwyższego Czasu!”, który można nabyć TUTAJ.