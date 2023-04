Poczta Kanady świętuje Id al-Fitr i Eid al-Adha

REKLAMA

Poczta kanadyjska wydała właśnie z okazji muzułmańskiego Ramadanu nowy znaczek okolicznościowy. Jest poświęcony dwóm najważniejszym świętom w kalendarzu muzułmańskim: Id al-Fitr i Id al-Adha. Znaczek przedstawia ceramiczną miskę sprzed prawie 700 lat.

Ta miska była używana do serwowania potraw, takich jak daktyle i zupy, typowych posiłków podawanych po zachodzie słońca w czasie ramadanowego postu. Zdobi ją perski wiersz, który błogosławi osobę, do której należy misa.

W tym roku święto Eid al-Fitr wyznaczono na 22 kwietnia, a znaczek został wydany tak, aby można go było wykorzystać do przesyłania życzeń tuż przed islamskim świętem. Eid al-Adha, które jest związane z hadżdżem, pielgrzymką do Mekki, wyznaczone jest na koniec czerwca, więc też się jeszcze znaczek przyda.

Oblicza się, że muzułmańskie święta obchodzone są w Kanadzie przez ponad milion osób wyznających islam. Liczba wyznawców tej religii szybko rośnie, razem z kolejnymi falami przyjmowanych imigrantów.

Wydawanie znaczków w Kanadzie z okazji muzułmańskich świąt to już niemal „tradycja”. To już piąty znaczek „Eid” wydany przez Pocztę Kanadyjską, a wcześniejsze drukowano w latach 2017, 2020, 2021 i 2022.

Trzeba jednak dodać, że w ramach „wielokulturowości”, państwowa Canada Post (niegdyś „Królewska”) wydaje też znaczki na Diwali, Chanukę, a nawet na… Boże Narodzenie, chociaż beż żadnych motywów religijnych.

Źródło: Bledi.net