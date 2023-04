Rosyjska propaganda: Rosja przyjęła 300 Niemców, którzy uciekli z RFN

REKLAMA

Rosyjska propaganda twierdzi, że około 300 Niemców uciekło z Republiki Federalnej Niemiec, by mieszkać i pracować w Federacji Rosyjskiej.

Informację taką podają władze Niżnego Nowogrodu, czyli stolicy obwodu niżnonowogrodzkiego w europejskiej części Federacji Rosyjskiej.

REKLAMA

Olga Gusiewa, dyrektor departamentu stosunków zagranicznych w rządzie regionalnym, stwierdziła na konferencji prasowej, że ten mini eksodus Niemców do jej obwodu miał zacząć się od listu otrzymanego od jednego z obywateli RFN.

– W marcu tego roku otrzymaliśmy list od obywatela Niemiec z prośbą o pomoc jego rodakom w przeprowadzce na stałe do obwodu niżnonowogrodzkiego, a także o pomoc w znalezieniu pracy. Około 300 osób jest gotowych przenieść się do obwodu Niżnego Nowogrodu już w tym roku, ale do końca 2023 r. liczba ta może wzrosnąć do 1000 osób – przekonywała Gusiewa.

Urzędniczka twierdzi, że dzieje się tak, bo Niemcy „widzą duży potencjał współpracy z obwodem niżnonowogrodzki w branży motoryzacyjnej, wydajnej konwersji energii, budowie i rozwoju infrastruktury i logistyki” – podaje rosyjska agencja państwowa TASS.

Wśród Niemców, którzy rzekomo uciekają do Federacji Rosyjskiej mieli znaleźć się m.in. przedstawiciele branży obróbki metali tacy jak operatorzy maszyn, technolodzy i spawacze, a także specjaliści z branży motoryzacyjnej, stoczniowej, budowlanej i rolniczej.

Dyrektor regionalnego departamentu stosunków zagranicznych mówiła również o programie pomocy dla innych osób, które chciałyby zamieszkać na terenie Federacji Rosyjskiej.