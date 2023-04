Zabójcy ambasadora skazani na dożywotnie więzienie

REKLAMA

W Demokratycznej Republice Konga sześciu oskarżonych o zabójstwo ambasadora Włoch zostało skazanych w piątek 7 kwietnia na dożywocie. Prokurator wnioskował dla całej szóstki o karę śmierci.

Rozprawa w sprawie zabójstwa byłego ambasadora Włoch w Demokratycznej Republice Konga, Luca Attanasio, obywała się w więzieniu wojskowym Ndolo w Kinszasie. Trybunał wojskowy garnizonu Kinszasa-Gombe na posiedzeniu jawnym zdecydował się nie sięgać po karę główną i uznał, że dożywotnie więzienie będzie karą wystarczającą.

REKLAMA

Sześciu mężczyzn miało brać udział w zabójstwie włoskiego ambasadora oraz jego ochroniarza i kierowcy w lutym 2021 roku. Do zamachu doszło we wschodniej części DRK. Ambasador zmarł w Gomie.

Luca Attanasio był ambasadorem Włoch w Demokratycznej Republice Konga od 2017 roku. 22 lutego 2021 roku przed południem sześcioosobowa grupa zbrojna zaatakowała siedmioosobowy konwój MONUSCO, misji stabilizacyjnej ONZ jadącej w okolicy jeziora Kiwu.

W konwoju tym jechał także Luca Attanasio i to był głównym celem ataku. Podczas porwania dyplomaty zginął kierowca Mustafa Milambo i a później ochroniarz, karabinier – Vittorio Lacovacci.

W czasie akcji odbicia zakładników, Luca Attanasio odniósł poważne obrażenia. Został przewieziony do szpitalu ONZ w Gomie, ale zmarł. Pośmiertnie został odznaczony Wielkim Krzyżem Honoru Orderu Gwiazdy Włoch.

KINSHASA – A military tribunal in the Democratic Republic of Congo's capital Kinshasa on Friday sentenced six men accused of murdering Luca Attanasio, Italy's ambassador to the country in 2021 to life in prison. https://t.co/b69Ow1hPkp

— VOA Africa (@VOAAfrica) April 7, 2023