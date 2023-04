Zamachy terrorystyczne w Tel Awiwie. Są ofiary śmiertelne [VIDEO]

REKLAMA

Jedna osoba zginęła, sześć zostało rannych w piątek wieczorem w dwóch atakach terrorystycznych w Tel Awiwie; jeden napastnik staranował samochodem przechodniów, a drugi otworzył ogień – poinformowała izraelska policja.

Co najmniej dwie osoby mają rany od kul, pięć zostało rannych, gdy sprawca ataku wjechał w nie samochodem; jeden z napastników został „zneutralizowany” – poinformowały służby bezpieczeństwa, cytowane przez „Jerusalem Post”.

Izraelska policja poinformowała, że ​​terrorysta próbował staranować pieszych w Tel Awiwie, zanim jego samochód przewrócił się.

W innej części miasta doszło także do strzelaniny.

Według izraelskich raportów kierowca został zatrzymany przez izraelską policję, podczas gdy podejrzany o strzelaninę został zabity.

Footage shows the moment police shot the suspected car-ramming terrorist in Tel Aviv. pic.twitter.com/zIegCn11c0

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 7, 2023