Co tam się dzieje? TVP nakręciło wywiad z psem. „Normalnie wariatkowo”

REKLAMA

TVP nakręciło 20 minutowy wywiad z głównym bohaterem serialu „Komisarz Alex”. Może nie byłoby w tym nic dziwnego, gdy nie to, że rzeczony aktor to… pies. A to wszystko za pieniądze odebrane polskim podatnikom.

„Nie wierzę. Obejrzałem 10 sekund, żeby zobaczyć, czy to serio na serio…”, „Normalnie wariatkowo”, „Na to idą miliardy na TVP”, „Do kompletu misji publicznej TVP brakowało nam wywiadu z psem. Teraz mamy komplet” – takie komentarze pojawiły się pod nowym materiałem TVP.

REKLAMA

Chodzi o ostatni wywiad, którego dziennikarce Laurze Łącz udzielił gwiazdor serialu „Komisarz Alex”. Tak, chodzi o owczarka niemieckiego.

Wywiad ukazał się 1 kwietnia w programie „Rola życia”. Można by powiedzieć, że to taki śmieszny dowcip. Wywiad trwał jednak całe 20 minut.

Redaktor zadawała psu takie „poważne” pytania jak: Jak to się stało, że zostałeś psim aktorem? Czy jesteś spokrewniony z Szarikiem? Czy brałeś udział w jakiś castingu?

Jeśli miało być śmiesznie, to nie było. Wyszło żenująco. Można by to było wybaczyć prywatnym stacjom, które zorganizowałoby to za swoje pieniądze.

TVP jest jednak finansowane z pieniędzy, które państwo odbiera obywatelom. No i powstaje pytanie: czy to jest ta misja, którą mają pełnić media publiczne?