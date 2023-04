Kaczyński składa Polakom wielkanocne życzenia [VIDEO]

REKLAMA

Prezes partii rządzącej, Jarosław Kaczyński, złożył polskim obywatelom życzenia z okazji Wielkiejnocy. Polityk wspomniał św. Jana Pawła II.

– Zbliżają się Święta Wielkiejnocy, święta ukrzyżowania i zmartwychwstania Chrystusa, święta Odkupienia, Święta, które są pamiątką najważniejszego wydarzenia w dziejach ludzkości. Najważniejszego dla chrześcijan, dla katolików, ale najważniejszego także dla tych wszystkich, którzy rozumieją sens dziejów rodu ludzkiego – mówi w opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu Jarosław Kaczyński.

REKLAMA

– To święto jest ważne dla każdego indywidualnie, odnosi się do tej najistotniejszej perspektywy naszego życia, perspektywy zbawienia. Ale jest ważne także dla rodzin – rodzina Bogiem silna, tak mówił św. Jan Paweł II – mówi dalej prezes PiS.

– I jest ważne dla narodu, dla naszej wspólnoty. Dla jej siły, dla jej zwartości, i co za tym idzie, dla jej przyszłości – dodaje Jarosław Kaczyński.

– Wszystkim Polakom, każdej polskiej rodzinie i każdemu indywidualnie chciałbym życzyć dobrych, szczęśliwych, błogosławionych świąt i chciałbym życzyć, by wszystkie marzenia państwa się spełniały, a przede wszystkim to marzenie o pokoju, spokoju, o rozwoju naszego kraju, o naszym umocnieniu we wszystkich wymiarach. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego – mówi na koniec szef partii władzy.