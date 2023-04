Szczepienia przeciwko covidowi. Szwajcaria wycofuje wszystkie dotychczasowe zalecenia

REKLAMA

Szwajcaria wycofuje się z dotychczasowych rekomendacji ws. covidowej szczepionki. Podkreślono, że istnieje minimalne ryzyko ciężkiego przebiegu choroby w przypadku zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

W najnowszym komunikacie Federalny Urząd Zdrowia Publicznego (FOPH) i Federalna Komisja ds. Szczepień (EKIF) wycofał dotychczasowe rekomendacje ws. przyjmowania szczepionki przeciwko COVID-19.

Z analizy danych wynika, że 98 proc. populacji Szwajcarów ma przeciwciała. Z uwagi na odporność społeczeństwa, obecnie dominujące warianty covida oraz spodziewaną cyrkulację wirusa w okresie wiosenno-letnim, obwieszczono, że u osób bez czynników ryzyka istnieje minimalne ryzyko ciężkiego przebiegu covidowej choroby.

Z tych właśnie powodów zaakcentowano, że urzędy i komisje nie formułują żadnych zaleceń dotyczących szczepienia przeciwko covidowi. Dotychczasowe rekomendacje wycofano.

Jednocześnie FOPH i EKI sugerują szczepienie osobom o upośledzonej odporności powyżej 16. roku życia – jeśli lekarz prowadzący uzna, że jest to wskazane medycznie w indywidualnym przypadku.

Szwajcarzy poinformowali, że nowe wytyczne obowiązują niezależnie od rodzaju i liczby już otrzymanych dawek szczepionki. Cały komunikat dostępny w tym miejscu.

A jak to wygląda w Polsce? Piąta dawka na horyzoncie

Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział ostatnio, jakie będą rekomendacje ws. V dawki szczepienia przeciw COVID-19. Akcja ma rozpocząć się wkrótce po świętach – 15 kwietnia.

Ministerstwo Zdrowia będzie rekomendowało przyjęcie V dawki tym osobom, które przyjęły IV dawkę w postaci szczepienie jednowalentnego. – Obecna szczepionka jest biwalentna, czyli ukierunkowana na co najmniej dwa szczepy wirusa covidowego – mówił Niedzielski.

– Podjęliśmy decyzję, że te osoby, które otrzymały jako IV dawkę szczepionkę jednowalentną, będą miały możliwość zaszczepienia się szczepionką najnowszą – oświadczył.

Drugi warunek, jaki powinny spełniać osoby, którym ministerstwo rekomenduje szczepienie V dawką, to wiek. – Kierujemy je (szczepienia – przyp. red.) do osób 60 plus, bo to jest grupa ryzyka, jeżeli chodzi o zachorowania na COVID-19 – twierdził Niedzielski

– Według naszej wiedzy ok. 1,8 mln spełnia te kryteria, czyli jest w wieku powyżej 60. roku życia i przyjęło jako IV dawkę dawkę jednowalentną – wyliczył „minister pandemii”.

Podkreślił, że oprócz tej grupy ministerstwo zaleca szczepienia V dawką personelowi medycznemu i osobom mającym upośledzenia systemu immunologicznego.