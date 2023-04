Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza okrąża Tajwan. To tylko ćwiczenia?

REKLAMA

W ramach trzydniowych ćwiczeń wojskowych w niedzielę wokół Tajwanu manewry prowadzi 9 chińskich okrętów i 58 samolotów, w tym myśliwce i bombowce – poinformowało tajwańskie ministerstwo obrony. USA zapewniły, że mają wystarczające środki i siły, by zapewnić pokój i stabilność w regionie.

Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza (ALW) ogłosiła w piątek wieczorem trzydniowe ćwiczenia wokół Tajwanu. W sobotę do godziny 16 czasu lokalnego Chiny wysłały 71 samolotów wojskowych i dziewięć okrętów do działań w okolicy Tajwanu. Marynarka i lotnictwo CHRL przeprowadzają próbę okrążenia wyspy.

REKLAMA

Instytut Amerykański na Tajwanie, de facto ambasada USA na wyspie, ogłosił, że Stany Zjednoczone monitorują działania chińskich sił zbrojnych. Rzecznik Instytutu powiedział, że kanały komunikacyjne między Waszyngtonem a Pekinem pozostają otwarte, a USA konsekwentnie wzywają Chiny do zachowania powściągliwości w tych działaniach, i aby nie naruszały status quo. Stany Zjednoczone są „zdecydowanie przekonane”, iż mają wystarczające środki i siły, by zapewnić pokój i stabilność w regionie – dodał.

W sobotę 45 chińskich samolotów naruszyło tajwańską strefę identyfikacji obrony powietrznej (ADIZ) i przekroczyło medianę Cieśniny Tajwańskiej, stanowiącą nieoficjalną strefę buforową między oboma stronami.

Chinese Eastern Theater Command is continuing to conduct Naval and Air Exercises on the "Encirclement" of the Taiwanese Islands while also launching Strikes against "Mock Targets" that are meant to represent Key Military and Infrastructure Facilities across Taiwan. pic.twitter.com/uVxWsfcOO3

— OSINTdefender (@sentdefender) April 9, 2023