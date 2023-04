Indie w pierwszej piątce „supermocarstw światowych” i zyskują na globalnym znaczeniu strategicznym

REKLAMA

Indie stają się strategicznym graczem na świecie. Kraj ten długo pozostawał w cieniu rozwoju Chin, swoim sąsiadem, ale zarazem rywalem. Indie mają obecnie nie tylko największą populacją ludności na świecie, ale też odnotowują duży w rozwoju ekonomicznym.

W czasach globalnego kryzysu, Indie są w dobrej kondycji gospodarczej, z prognozowanym 6-procentowym wzrostem PKB w 2023 r. To obecnie potęga nie tylko demograficzna, ale gospodarcza i kulturowa. W dodatku rośnie też znaczenie strategicznego tego kraju jako potencjalnego rywala Chin.

Obecnie Indie to już piąta co do wielkości gospodarka świata. Kraj awansował do tego „topu” we wrześniu ubiegłego roku.

Na czele światowych gospodarek, według danych Międzynarodowego Funduszu Monetarnego, pozostają USA, przed Chinami, Japonią i Niemcami. Tym ostatnim depczą już jednak po piętach Hindusi.

Warto tu dodać, że Delhi korzysta tu też z sytuacji wywołanej wojną na Ukrainie. Rosja sprzedaje tu np. po niższej cenie swoje nadwyżki surowcowe, które ma po wprowadzeniu embarga przez kraje UE. Indie korzystają też z wojny ekonomiczno-politycznej USA i Chin.