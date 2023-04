Wielkanoc w Internecie. Konfederacja i PiS składają religijne życzenia, reszta świeckie, a niektórzy już się publicznie chwalą, że stanęli poza naszą cywilizacją

REKLAMA

Poniżej krótki przegląd mediów społecznościowych z relacji polityków ze świętami Zmartwychwstania Pańskiego. Zdaje się, że nic lepiej nie pokazuje, kto gdzie stoi…

Treści życzeń i komentarzy dotyczących Wielkanocy specjalnie nie dziwią. Po prawie stronie jest odniesienie się do Zmartwychwstania Jezusa i religijnego charakteru świąt wprost. W PO, niektórzy kluczą, większość odnosi się do „kulturowego” charakteru obchodów Wielkanocy.

Czym bardziej na lewo, tym bardziej „świecko”; W kręgach LGBT natomiast już także niemal „tradycyjnie” wybija szambo. Przystępujemy jednak do naszego przeglądu i zaczynamy od Konfederacji. Jest poprawnie:

PiS i jego politycy też nie zaskakują:

Tolerancyjna jak Barbara Nowacka, czyli obchodźcie sobie święta – „jak lubicie i jak chcecie”. Stół jednak „tradycyjny”:

Katarzyna Lubanuer i jej „wąsate” jajo-króliczki:

Coraz bardziej oczadziały i monotematyczny Tomasz Lis też nie zaskakuje:

Życzę Wszystkim Wesołych Świat. Spokoju i wypoczynku. A Polsce by była to jej ostatnia Wielkanoc pod butem PiS. Czas na zmartwychwstanie.

Na koncie Platformy tylko życzenia „spokojnych świąt”, ale z nadzieją własnego „zmartwychwstania”.

Działacze życzenia rozszerzają. Michał Szczerba okazuje się np. „wielkanocnym estetą”:

Za to Sławomir Neuman jak sklepikarz, maluje jaja i liczy, ile to kosztuje:

Nieźle odjechała prezydent Zdanowska, która życzy… „łódzkich świąt”.

Inni też robią „jaja”:

Takie coś krąży po necie.

Tak obchodzą Święta Wielkanocne wyznawcy Tuska, bo Boga i Jezusa to oni w sercu nie mają.

To są ich świąteczne życzenia.

To jest chore, to są ludzie chorzy z nienawiści. pic.twitter.com/0M0uGafj3b

— ALDO 🇵🇱 (@DariuszSmo) April 8, 2023