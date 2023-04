Znany adwokat skazany na 10 lat. „Pomoc we wzywaniu do sankcji”

REKLAMA

Na 10 lat więzienia skazał w poniedziałek sąd w Mińsku adwokata Alaksandra Danilewicza. Oskarżono go m.in. o udzielanie porad prawnych, które zakwalifikowano jako pomoc we wzywaniu do sankcji.

Wśród zarzutów, które usłyszał Danilewicz, było m.in. „pomoc we wzywaniu do sankcji”. W ten sposób zakwalifikowano porady prawne, których adwokat udzielał opozycyjnym sportowcom Aleksandrze Hierasimenii i Alaksandrowi Apiejkinowi. Zostali oni zaocznie skazani przez białoruski sąd na kary 12 lat więzienia za wzywanie do sankcji.

Innym punktem oskarżenia było udzielenie wywiadu gazecie Tribuna.com, którą białoruskie władze uznały za ekstremistyczną.