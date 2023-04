Braun do posła Lewicy: „Przyszedł czas refleksji, idą wybory! Wyborcy nie zapomną tego Panu!” [VIDEO]

REKLAMA

Gościem Roberta Mazurka w RMF FM był poseł Lewicy Tomasz Trela. Padło pytanie m.in. o zamykanie „antyszczepionkowców” w więzieniach, co proponował jakiś czas temu polityk.

Mazurek zapytał, czy Lewica „wsadzałaby do więzień antyszczepionkowców”. – Nie – odparł krótko poseł Trela.

– Tomasz Trela, Twitter, 3 sierpnia 2021: „Bestie antyszczepionkowe powinny być lokalizowane, aresztowane i osądzane” – zacytował dziennikarz.

– I to był błąd. To był błąd. Ja już to mówiłem pół roku temu. To były bardzo duże emocje, to była bardzo duża złość, bardzo dużo ludzi z najbliższego otoczenia – nie tylko mojego, ale wielu moich przyjaciół, znajomych, rodziny umierały ze względu na koronawirusa i takie były moje słowa, takich słów bym nie powiedział. Powiem panu więcej, dzisiaj, gdybym miał decydować, to zdecydowanie bardziej bym zachęcał do szczepień, promował szczepienia niż mówił o obowiązkowych szczepieniach – tłumaczył się Trela.

– Widzi pan, pan cały czas mówi o promowaniu – promowaniu samochodów elektrycznych, promowaniu szczepień – ale jak przychodzi co do czego, to wasi posłowie głosują za zakazem, a pan sam na Twitterze domaga się aresztowania antyszczepionkowców. Lewica mówi o promowaniu, o dobrowolnym przekonywaniu, ale jak przychodzi co do czego, to woli zakaz – powiedział Mazurek

Trela natomiast stwierdził, że „to jest sprawa poważna”, więc „nie chce z tego robić żadnej polityki ani zbyt dużych emocji”. – (…) Przyzna pan, że epidemia koronawirusa wywołała wielki chaos, wielkie spustoszenie na ulicach polskich miast. Wtedy zastanawialiśmy się, co zrobić, jakie jest najlepsze rozwiązanie, czy maseczka, czy szczepienie, czy obowiązkowe szczepienie. Byli medycy, którzy zachęcali nas do tego, żebyśmy wprowadzili obowiązek szczepień – twierdził.

Na słowa posła Lewicy zareagował polityk Konfederacji Grzegorz Braun. „Mamy to! @poselTTrela wycofuje się ze swoich słów o karaniu więzieniem za brak szczepienia na covid. Przyszedł czas refleksji, idą wybory! Wyborcy nie zapomną tego Panu!” – napisał poseł.

Mamy to! @poselTTrela wycofuje się ze swoich slow o karaniu więzieniem za brak szczepienia na covid. Przyszedł czas refleksji, idą wybory! Wyborcy nie zapomną tego Panu! pic.twitter.com/wFnPNOEFGF — Grzegorz Braun (@GrzegorzBraun_) April 11, 2023