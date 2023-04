Dantejskie sceny. Ogień strawił 70 budynków i objął setki hektarów [VIDEO]

REKLAMA

Centrum położonego na wschodnim wybrzeżu miasta Gangneung w Korei Południowej stanęło we wtorek w płomieniach. W akcji gaśniczej uczestniczy 300 wozów strażackich – podaje agencja AP.

Spłonęło 70 budynków, kilkuset mieszkańców ewakuowano do bezpiecznych gmachów publicznych. Pożar, który objął blisko 380 hektarów, wzmagały silne wiatry o prędkości przekraczającej 100 km. na godzinę. Wichura uniemożliwiła strażakom korzystanie z helikopterów.

Zdaniem służb leśnych przyczyną pożaru było obalone przez wichurę drzewo, które upadło na przewody elektryczne.

Liczące 200 tys. mieszkańców Gangneung jest oddalone od stolicy Korei Południowej o 170 kilometrów.

About 300 people evacuated from their homes in South Korea's eastern coastal city of Gangneung as strong winds and dry weather fanned a wildfire https://t.co/WrFvuYXqdt pic.twitter.com/gOuKX8CCIV

— Reuters (@Reuters) April 11, 2023