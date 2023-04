Jachira: Ziemia jest przeludniona, a posiadanie dzieci to egoizm. „Nie mam nawet syndromu mamusi”

REKLAMA

Posłanka Zielonych, Klaudia Jachira, zniechęca do decydowania się na potomstwo. Polityk twierdzi, że Ziemia jest przeludniona, a posiadanie dzieci to egoizm.

Klaudia Jachira znów wzbudza kontrowersje. Tym razem posłanka szokuje swoją opinią na temat posiadania potomstwa. Gdy Polska zmaga się z kryzysem demograficznym, polityk Zielonych stwierdza, że posiadanie dzieci to egoizm.

REKLAMA

Jachira twierdzi, że Ziemia jest obecnie przeludniona. Sama raczej mieć dzieci nie będzie.

„Nie mam nawet syndromu mamusi jak większość moich bezdzietnych znajomych. Ok, mam wróble za oknem i kwiatki. To jest mój max, jeżeli chodzi o opiekę. Mówią, zmieni ci się. Nie zarzekam się, ale jak 'mi się zmieni’, to będę się wtedy martwić” – napisała parlamentarzystka.

– Tak, „martwić”, bo uważam, że w dzisiejszym zagrożonym katastrofą klimatyczną świecie, posiadanie dzieci to egoizm. Ziemia jest przeludniona, coraz więcej terenów będzie niezdatne do zamieszkania i raczej powinno się zachęcać ludzkość do ograniczenia prokreacji. Czy zastanawiacie się, na jaki świat sprowadzacie dzieci? Jak przyjdzie im żyć na umierającej planecie? – doprecyzowała polityk Zielonych w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej”.