Cztery bomby rurowe znaleziono w Irlandii Płn. krótko przed przylotem prezydenta Bidena

Cztery ładunki wybuchowe domowej roboty znaleziono we wtorek na cmentarzu w Derry/Londonderry – poinformowała północnoirlandzka policja (PSNI). Do odkrycia doszło na kilka godzin przed przylotem do Irlandii Północnej prezydenta USA Joe Bidena.

Po odnalezieniu bomb rurowych funkcjonariusze zamknęli cmentarz w dzielnicy Creggan, zaś ładunki zabezpieczono i zabrano do dalszych badań kryminalistycznych. Na cmentarzu w Creggan zakończyła się w poniedziałek nielegalna republikańska parada zorganizowana w celu upamiętnienia wybuchu antybrytyjskiego powstania w Irlandii w 1916 r. Podczas tej parady policyjny Land Rover został obrzucony butelkami z benzyną i innymi przedmiotami.

„Działania osób odpowiedzialnych za to są naganne i pokazują całkowite lekceważenie oraz całkowitą pogardę dla społeczności. Te podejrzane bomby rurowe zostały pozostawione na cmentarzu, w miejscu, gdzie ludzie chowają swoich bliskich i gdzie przychodzą, aby złożyć im wyrazy szacunku. To jest absolutnie haniebne” – oświadczył drugi zastępca komisarza PSNI Bobby Singleton.

Joe Biden spodziewany jest w Irlandii Północnej we wtorek późnym wieczorem. Weźmie udział w uroczystościach 25. rocznicy podpisania porozumienia wielkopiątkowego, które jest podstawą procesu pokojowego w Irlandii Północnej.

Dwa tygodnie temu w Irlandii Północnej podniesiono poziom zagrożenia terrorystycznego ze „znaczącego” na „poważny”, co oznacza, że atak terrorystyczny jest wysoce prawdopodobny.

