Podnieśli podatek dla najbogatszych. Takiego EXODUSU MILIARDERÓW nie było od lat

Exodus miliarderów z Norwegii. Po tym jak tamtejszy rząd podniósł podatek majątkowy dla najbogatszych kraj opuściło kilkudziesięciu miliarderów. To najwięcej od lat.

Jak to mówią cwany dwa razy traci. Lewicowy norweski rząd w listopadzie ubiegłego roku podniósł podatek dla najbogatszych obywateli.

Chodzi o osoby, które posiadają majątek o wartości ponad 20 milionów koron norweskich lub ponad 40 milionów w przypadku małżeństw. Podwyżka była symboliczna, zaledwie o 0,1 punktu procentowego.

I tak od kilku miesięcy norwescy milionerzy płacą podatek majątkowy w wysokości 0,4 procent, a nie jak do tej pory 0,3 procent. Do tego dochodzi jednak także podatek dla władz lokalnych, którego stawka to 0,7 procent.

Ta podwyżka wystarczyła, by miliarderzy zaczęli uciekać z kraju. Tym samym zamiast płacić rządowi podatek po stawce 0,3 procent, nie zapłacą go wcale.

Jak podaje norweska gazeta Dagens Naeringsliv tylko w ubiegłym roku, po podniesieniu podatku, z kraju wyjechało ponad 30 miliarderów. Liczba może nie wydawać się duża, jednak to więcej niż łącznie przez poprzednie 13 lat.

W tym roku skala tego zjawiska może jeszcze wzrosnąć, jednak sekretarz stanu w norweskim Ministerstwie Finansów stwierdził, iż ma nadzieję na powrót miliarderów do kraju.

– Jeśli odniosłeś sukces i stałeś się bogaty w Norwegii, to liczymy, że nadal będziesz częścią norweskiego społeczeństwa – powiedział Erlend Grimstad dla „The Guardian”.

Następnie stwierdził: „wierzymy, że norweski model z silnym państwem opiekuńczym i wysokim poziomem edukacji są ważnymi czynnikami, które pozwalają ten sukces odnieść”.

Nic dziwnego, że najbogatsi uciekają z Norwegii, skoro tamtejszy sekretarz stanu składa wyznanie wiary w państwo opiekuńcze. Mówi także o tym, że „każdy powinien dzielić się adekwatnie do swoich możliwości, dlatego ci, którzy mogą płacić wyższe podatki, powinni płacić trochę więcej”.

Najbogatsi, nawet przy tych samych stawkach podatków płacą więcej, gdyż uiszczają podatki od wyższych zarobków czy większych majątków. Szczególne podwyższanie podatków dla bogatszych sprawia, że zabija się motywację do bogacenia się, a także wypycha najbardziej pracowitą część społeczeństwa zagranicę.