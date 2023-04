Skandal! Nagrania z Auschwitz wykorzystane w reklamie [VIDEO]

REKLAMA

Organizacja World Wrestling Entertainment wykorzystała fragmenty nagrań z obu koncentracyjnego w Auschwitz w reklamie WrestleManii. „Trudno nazwać to błędem edytorskim” – komentuje sprawę Muzeum Auschwitz.

Wrestlemania to corocznych cykl gal wrestlingwych nadawanych poprzez system pay-per-view i produkowanych pomiędzy końcówką marca, a początkiem kwietnia przez WWE, amerykańską federację wrestlingową z Connecticut.

Wśród Amerykanów jest to niezwykle kultowe i popularne wydarzenie, które gromadzi ogromne masy widzów. Tym razem jednak Wrestlemania zdobyła spory rozgłos także poza USA, choć organizatorzy raczej woleliby tego uniknąć.

Podczas gali, która miała miejsce 1-2 kwietnia 2023 w Inglewood w Kalifornii, doszło do ogromnego skandalu. 80 tys. widzów mogło zobaczyć kontrowersyjne nagranie reklamowe, w którym użyto migawek z z obozu koncentracyjnego Auschwitz.

„Fakt, że obrazy z Auschwitz wykorzystane zostało do promocji wydarzenia WWE trudno nazwać «błędem edytorskim». Pokazywanie miejsca, które stało się symbolem ogromnej ludzkiej tragedii jest bezwstydne i obraża pamięć wszystkich ofiar Auschwitz” – skomentowali na Twitterze przedstawiciele muzeum.

