Wrocław. Szokujące sceny: „Murzynkę biegającą z gołą d*** nagrywa Ukrainiec” [VIDEO +18]

Szokujące sceny miały miejsce we Wrocławiu. Jeden z mieszkańców miasta, najprawdopodobniej Ukrainiec, zarejestrował, jak naga czarnoskóra kobieta biega po parku Tołpy, krzyczy, goni spacerujących mieszkańców i wskakuje do wody. W końcu złapały ją służby porządkowe.

Czegoś takiego stolica Dolnego Śląska jeszcze nie oglądała. Mieszkańcy, którzy w wielkanocny weekend udali się na spacer do parku Tołpy, napotkali tam czarnoskórą kobietę, całkowicie w negliżu, która zachowywała się tak, jakby miała problemy psychiczne lub znajdowała się pod wpływem narkotyków.

– Widziana była m.in. na ulicy Edyty Stein oraz w parku Stanisława Tołpy, gdzie kąpała się w stawie. Przybyli na miejsce funkcjonariusze ujęli kobietę, do której wezwane zostało pogotowie ratunkowe. Była to 27-letnia obywatelka jednego z krajów afrykańskich. Została przetransportowana, w asyście policji, do jednego z wrocławskich szpitali – informuje starsza aspirant Aleksandra Freus z KMP we Wrocławiu.

– Kobieta nie popełniła żadnego przestępstwa, a największe zagrożenie stanowiła dla samej siebie. Nie są wobec niej czynione żadne czynności, więc szpital we własnym zakresie przeprowadził testy – dodała st. asp. Freus.

Kobieta została zarejestrowana przez jednego z mieszkańców Wrocławia. Jeśli internauci się nie mylą, nagrywającym był najprawdopodobniej Ukrainiec.

„2023 rok. – Murzynkę biegającą z gołą d*** po Wrocławiu, nagrywa Ukrainiec. Coś poszło nie tak” – skomentował sytuację jeden z użytkowników Twittera.

– Murzynkę biegającą z gołą d*** po Wrocławiu, nagrywa Ukrainiec. Coś poszło nie tak😮😮😂😂🙈🤫 pic.twitter.com/AxevxiFtZn — PikuśPOL 🇵🇱 ‏📿 (@pikus_pol) April 11, 2023