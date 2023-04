Wybuch wulkanu w Rosji. Gęsta warstwa popiołu i chmura pyłu wielkości 1/3 Polski [VIDEO]

REKLAMA

Miasta i wioski na Kamczatce zostały pokryte 10-centymetrową warstwą popiołu po wybuchu wulkanu Szywiełucz. Chmura pyłu unosząca się nad półwyspem w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej osiągnęła rozmiar 108 tys. kilometrów kwadratowych, czyli 1/3 powierzchni Polski.

Erupcja Szywiełucza miała miejsce we wtorek rano w Kraju Kamczackim. – Popiół osiągnął wysokość 20 kilometrów. Chmura przesunęła się na zachód, co przyczyniło się do bardzo silnego opadu pył wulkanicznego na pobliskie wioski – powiedział Daniła Czebrow, dyrektor kamczackiego oddziału Służby Geofizycznej, cytowany przez agencję Reutera.

⚠️🌋🔴Here is the latest 12hrs evolution of ongoing #shiveluch #eruption as seen by the SO2 product of @JMA_bousai #himawari 9 The plume top has reached more than 45000ft.#volcano #Kamchatka #Russia @ai6yrham @stormhour @jessphoenix2018 @spahn711 @QuakeChaser35 @Geo_Risk pic.twitter.com/Tz0y8lfC4i

— SatWorld (@or_bit_eye) April 11, 2023