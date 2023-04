Mentzen o notowaniach Konfederacji: „Skutki są od razu widoczne, tzn. wpadliśmy na radary” [VIDEO]

REKLAMA

W rozmowie z namzalezy.pl Sławomir Mentzen odniósł się m.in. do wzmożonego zainteresowania nim w ostatnich dniach. Mówił też o wzroście poparcia i skutkach takiego stanu rzeczy.

– Rzeczywiście parę gazet, telewizji, polityków, przypomniało sobie o moim istnieniu. Niektórzy może dopiero dowiedzieli się o moim istnieniu, bo w telewizji rzeczywiście było mnie mało, do tej pory działałem głównie w Internecie – podkreślił Mentzen.

– Problem był taki, że większość rzeczy, które na mój temat mówiono, to były kłamstwa pomówienia i manipulacje, ale takie już jest życie polityka, że prawdy na swój temat na ogół nie usłyszy i trzeba z tym żyć – powiedział.

Mentzen zauważył, że po atakach na Konfederację wzrosły jej notowania. Prowadzący zaś wskazał, że pół roku przed wyborami sondaże pokazują dziesięć, a nawet kilkanaście, procent poparcia.

– Pamiętam, że już jesienią cały czas powtarzałem, że idziemy po dwucyfrowy wynik i nikt mi nie wierzył. Wszyscy mówili, że siedem, może osiem, dziewięć procent to będzie dobrze, a ja od początku mówiłem: szykujemy strategię na dwucyfrowy wynik, zrobimy albo dwucyfrowy wynik albo dwa-trzy procent, nic pomiędzy mnie nie satysfakcjonuje – wskazał współprzewodniczący Konfederacji.

– W ogóle mi się nie uśmiecha siedzieć w Sejmie z partią, która ma pięć, sześć, czy siedem procent poparcia. To nie ma dużego przełożenia na rzeczywistość, a ja chcę coś zmienić. Do tego potrzebujemy tych czterdziestu posłów i potrzebujemy dwucyfrowego wyniku – zaznaczył.

Jak mówił, „cały czas bardzo w ten wynik wierzył i cały czas wierzy”. – Natomiast ja zakładałem, że my do tych dziesięć procent dobijemy czerwiec, może lipiec, a nie już teraz – przyznał.

– Martwi mnie to trochę, że tak szybko to wybiło. Skutki są od razu widoczne, tzn. wpadliśmy na radary – wskazał.

– Do tej pory spokojnie się rozwijaliśmy poniżej poziomu radarów w Internecie, główne media w zasadzie o nas nie mówiły, do TVN-u nie byliśmy zapraszani, do TVP nie byliśmy zapraszani, tylko i wyłącznie do Polsatu, czy Radia ZET, w RMF-ie też się nie pojawiamy raczej, pomijając pojedyncze wypadki, więc wyglądało to dobrze – mówił.

Jak dodał, „teraz niestety wszyscy sobie o nas przypomnieli i zaczęli masowo kłamać na nasz temat”.

– Natomiast bardzo mnie cieszy to, że nasi wyborcy okazali się ludźmi bardzo świadomymi i po prostu tych wszystkich bzdur nie kupują – skwitował Mentzen.