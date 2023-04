ONZ chce śledztwa w sprawie domniemanej dekapitacji ukraińskiego żołnierza przez Rosjan

REKLAMA

11 kwietnia pojawił się w mediach społecznościowych filmik ze sceną dekapitacji ukraińskiego jeńca. Dzień później zareagował m.in. prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, pisząc o „potworach” i o Rosji „takiej jaką jest”.

Na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych widać, jak rosyjskojęzyczni mężczyźni obcinają głowę jeńcowi wojennemu noszącemu żółtą opaskę. Później wznoszą odciętą głowę w geście triumfu.

Film pojawił się we wtorek 11 kwietnia na kanałach rosyjskiego Telegramu. Obserwujemy na nim umierającego mężczyznę w mundurze z żółtą opaską armii ukraińskiej na ramieniu, który leży na ziemi w lesie. Mówiący po rosyjsku żołnierz odcina mu głowę. Nie wiadomo gdzie i kiedy ten film miałby być zrobiony.

Kijów wszczął śledztwo i potwierdził autentyczność nagrania. Władze oświadczyły, że starają się zidentyfikować ofiarę. Kreml z kolei wezwał do zweryfikowania „autentyczności” tego wideo. Misja praw człowieka ONZ na Ukrainie powiedziała, że ​​jest „przerażona sceną”. Jej członkowie wspominali również o drugim filmie, na którym widać „okaleczone ciała, najwyraźniej ukraińskich jeńców wojennych”.

Pracownicy ONZ wezwali do „prawdziwego śledztwa i pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności”.

The execution of a Ukrainian captive…

This is a video of Russia as it is. This is a video of 🇷🇺 trying to make just that the new norm.

Everyone must react. Every leader. Don't expect it to be forgotten.

We are not going to forget anything. The defeat of 🇷🇺 terror is necessary. pic.twitter.com/H8Or6HJnYW

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 12, 2023