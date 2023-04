Polak pokazuje, ile kosztują podstawowe produkty w sklepie w USA

REKLAMA

Znany polski youtuber, Dymitr Błaszczyk, nagrał swój najnowszy materiał w amerykańskim sklepie i pokazuje, ile kosztują w USA podstawowe produkty.

Błaszczyk wszedł do jednego ze sklepów w Los Angeles. – Do kogo skierowany jest ten sklep? Wydaje mi się, że dla bogatszych Amerykanów, ale nie mocno – stwierdził YouTuber z Polski.



Ile kosztują podstawowe produkty w sklepie dla „bogatszych Amerykanów”. Cóż, ceny są bardzo podobne do tych w Polsce, a przecież zarabiamy wciąż dużo mniej.

Bochenek chleba w przeliczeniu na złotówki kosztuje 10 złotych. Jeden banan około 82 gr. Filet z piersi kosztuje ok 30 zł. Jeden pomidor to koszt ok. 1 zł 25 gr.

Ser żółty kosztuje ok. 20 złotych, a makaron świderki – 4 złote. Gotowa lasagna to wydatek rzędu 34 złotych, a słoik masła orzechowego – 19 złotych.

„Makaron i pomidory taniej niż w Polsce, a zarobki razy 5”, „To ja ostatnio kupiłem pomidora za 4 zł”, „Dla biednych Polaków zdecydowanie za drogo”, „Normalne ceny” – komentują internauci.