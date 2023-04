Strzelanina w bazie wojskowej. Zginęło czterech żołnierzy [VIDEO]

REKLAMA

Czterech żołnierzy zginęło w środę w strzelaninie w bazie wojskowej w Indiach. Agencja Reutera podała, że do zdarzenia doszło w mieście Bathinda, w stanie Pendżab położonym nad granicą z Pakistanem. Nadal trwa przeszukiwanie bazy – poinformowała armia w oficjalnym komunikacie.

Sprawcy ataku nie zostali jeszcze zatrzymani; są uzbrojeni – przekazał Reuters, powołując się na źródła w siłach zbrojnych Indii.

Według delhijskiego portalu Tribune do strzelaniny doszło w pobliżu mesy oficerskiej; sprawcą najprawdopodobniej był jeden z służących w bazie wojskowych. Portal podał, że przed dwoma dniami w bazie odkryto zniknięcie karabinu i amunicji.

Najprawdopodobniej jeden z żołnierzy otworzył ogień do innych – poinformował rzecznik garnizonu.

#WATCH | Visuals from outside Bathinda Military Station where four casualties have been reported in firing inside the station in Punjab; search operation underway pic.twitter.com/jgaaGVIdMS

— ANI (@ANI) April 12, 2023