Cejrowski OSTRO o tęczowej agendzie w USA: „Takim środowiskiem jest Joe Biden i ta wierchuszka”

REKLAMA

Wojciech Cejrowski i Paweł Lisicki w programie „Antysystem” rozmawiali m.in. o tęczowej agendzie, która przy wsparciu administracji zawładnęła życiem społecznym w USA. W ocenie Cejrowskiego nie jest to przypadek, a długi proces demoralizacji elit.

Jak przypomina portal dorzeczy.pl, administracja Joe Bidena kładzie ogromny nacisk na walkę o „prawa osób LGBT”. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA oświadczył nawet, że jest to część amerykańskiej polityki zagranicznej.

REKLAMA

– Prezydent Biden jest konsekwentny w swoich przekonaniach – fundamentalnej wierze w prawa człowieka. A prawa osób LGBTQ+ to prawa człowieka – oświadczył John Kirby.

W czerwcu ubiegłego roku Joe Biden oświadczył, że miesiąc ten będzie w USA „miesiącem dumy”. – Dzisiaj prawa Amerykanów LGBTQI+ są nieustannie atakowane. Członkowie społeczności LGBTQI+, zwłaszcza osoby kolorowe i transseksualne, nadal spotykają się z dyskryminacją i okrutnymi, uporczywymi wysiłkami na rzecz podważania ich praw człowieka – grzmiał wówczas prezydent USA w proklamacji. Oświadczył też, że jego administracja idzie na wojnę „z nietolerancją, dyskryminacją i niesprawiedliwością”.

– Dla mnie najbardziej szokującą rzeczą jest to, jak to się stało, że te absolutnie radykalne, sekciarskie poglądy przeniknęły do centrum życia amerykańskiego. Gdyby to było na marginesie, a te grupy zamknęły się gdzieś na pustyni i dokonywały tych szaleństw, to byłaby to niebezpieczna egzotyka, ale z dala od normalnego życia – stwierdził Paweł Lisicki.

Redaktor naczelny „DoRzeczy” zastanawiał się, jak doszło do tego, że agenda ta jest wspierana przez amerykańską administrację i najważniejsze osoby w państwie, powstają nowe „święta” i proklamacje.

– Musiałby być dłuższy wywiad, ale wszystko działo się po kolei. Mamy np. listę Epsteina, czyli całą masę ludzi uzależnionych od zboczonego seksu i to ludzi wysoko postawionych. Stopniowo uzależniają się od rzeczy mocniejszych. Ono zawsze eskaluje w kierunku poważniejszych – stwierdził Cejrowski.

– Zobaczmy, jak został wychowany Hunter Biden, czyli syn prezydenta USA Joe Bidena. To narkoman, na laptopie miał zboczone sceny, filmował się z prostytutkami. Z takiego środowiska wywodzi się Hunter i takim środowiskiem jest Joe Biden i ta wierchuszka. Najpiękniejszy projekt państwa w historii, czyli Stany Zjednoczone, oparty na wartościach od Boga, jest najbardziej atakowany przez diabły – dodał.