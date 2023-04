Komunistyczna Partia Republiki Południowej Afryki wezwała rząd do powitania Putina

REKLAMA

Rzecznik prezydenta RPA Vincent Magwenya oświadczył, że nakaz aresztowania Władimira Putina wystawiony przez Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) w Hadze skomplikował sytuację przed szczytem BRICS, którego gospodarzem ma być w sierpniu rząd południowoafrykański.

„Oczekuje się, że wszyscy szefowie państw wezmą udział w szczycie. Ale teraz pracujemy nad problemem nakazu MTK” – poinformował w środę rzecznik prezydenta Cyrila Ramaphosy, cytowany przez serwis africanews. Blok pięciu wschodzących gospodarek (BRICS) obejmuje Brazylię, Rosję, Indie, Chiny i Republikę Południowej Afryki.

REKLAMA

Po wydaniu nakazu aresztowania rosyjskiego dyktatora za zbrodnie wojenne popełnione na Ukrainie, RPA stoi przed dylematem dyplomatycznym, gdyż jako członek MTK jest zobowiązana do aresztowania Putina zaraz po jego przyjeździe. Władze południowoafrykańskie twierdzą, że szukają sposobów rozwiązania tego problemu.

„To, co ów nakaz przedstawia, to dalsze zaangażowanie, które wyjaśni, jak owe rozporządzenie będzie procedowane. Jest to sprawa w toku. Dopiero po zakończeniu zostaną ogłoszone niezbędne rozporządzenia” – powiedział rzecznik Magwenya.

Wiodąca partia opozycyjna, Sojusz Demokratyczny, wezwała do aresztowania Putina, jeśli przyjedzie do RPA. Jednak partie lewicowe, w tym Komunistyczna Partia Republiki Południowej Afryki będąca bliskim sojusznikiem rządzącego Afrykańskiego Kongresu Narodowego, wezwały rząd do powitania dyktatora Rosji i do wycofania się z MTK.

(PAP)