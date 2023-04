„Nowy globalny pakt finansowy”. Walka z klimatem zaostrzy się w naszych portfelach

REKLAMA

W czerwcu we Francji odbędzie się szczyt dotyczący „nowego globalnego paktu finansowego”, zgodnie z życzeniem prezydenta tego kraju Emmanuela Macrona. Będzie on ukierunkowany na „zwiększenie ambicji” i zobowiązań państw w celu „walki z klimatem” oraz wdrażania Agendy 2030.

W ubiegłym roku podczas szczytu klimatycznego COP27 w Egipcie prezydent Francji Emmanuel Macron wzywał do postawienia „ambitniejszych” celów klimatycznych – a co za tym idzie, także zobowiązań – oraz wdrażania w życie Agendy 2030. W czerwcu w Paryżu światowi przywódcy będą debatować na temat skutków rozlicznych, ogłoszonych i faktycznych, kryzysów: klimatycznego, energetycznego, zdrowotnego i gospodarczego. A, co gorsza, będą myśleć nad tym, skąd pozyskać fundusze na ich zwalczanie.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Macrona – ze szczytu G20 oraz z COP27, celem konferencji w Paryżu będzie podsumowanie „wszystkich środków i sposobów zwiększenia solidarności finansowej z Południem”.

Wśród czterech głównych celów paryskiego szczytu znalazły się: przywracanie przestrzeni fiskalnej krajom doświadczającym krótkoterminowych trudności – zwłaszcza tym najbardziej zadłużonym; promowanie rozwoju sektora prywatnego w krajach o niskich dochodach; zachęty do inwestowania w „zieloną” infrastrukturę – by zaspokoić potrzeby związane z transformacją energetyczną w krajach wschodzących i rozwijających się; a także uruchomienie innowacyjnego finansowania dla państw narażonych na „zmiany klimatyczne”. Cele te będą realizowane przez cztery grupy robocze.

Poza grupami roboczymi w spotkaniu udział ma wziąć także „grupa wysokiej klasy ekspertów One Planet Lab”. Jej zadaniem będzie „formułowanie propozycji mobilizacji innowacyjnych źródeł finansowania”.

Organizatorzy chcą, by podczas konferencji doszło do „połączenia” kilku agend – dotyczących klimatu, rozwoju i zadłużenia – oraz by zaproponowane zostały „innowacyjne rozwiązania w celu poradzenia sobie z tymi problemami”. Rozwiązania te jednak przedstawiać mają m.in. wybrane organizacje pozarządowe i podmioty sektora prywatnego.

One Planet Lab przedstawi np. „innowacyjne mechanizmy finansowania strat i szkód spowodowanych zmianami klimatycznymi oraz adaptacji”. Organizatorzy nie ukrywają, że chodzi o to, by „znaleźć nowe źródła finansowania, w tym poprzez nowe globalne podatki, lepsze mechanizmy ubezpieczeniowe w celu ochrony projektów przed klęskami żywiołowymi oraz lepszą koordynację w sprawie różnych programów infrastrukturalnych (np.: Blue Dot Network, Global Gateway, Fast Infra)”.