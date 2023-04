Piłkarz Lecha i reprezentacji Polski ZAWIESZONY przez UEFA na trzy miesiące. Nie zagra z Fiorentiną!

REKLAMA

Piłkarz Lecha Poznań Bartosz Salamon został w czwartek zawieszony przez Europejską Federację Piłkarską (UEFA) na trzy miesiące, w związku z pozytywnym wynikiem próbki A badania antydopingowego, które przeprowadzono po meczu Ligi Konferencji z Djurgardens. Salamon zapewnia, że jest niewinny, a wyników próbki B na razie nie ma.

Obrońca „Kolejorza” tym samym nie będzie mógł zagrać w czwartkowym meczu ćwierćfinałowym Ligi Konferencji z Fiorentiną w Poznaniu.



UEFA oraz poznański klub o pozytywnym wyniku próbki A u Salamona poinformowali 4 kwietnia. W organizmie zawodnika wykryto obecność chlortalidonu. To substancja stosowana w leczeniu nadciśnienia i nie przynosi żadnej korzyści w rozumieniu poprawy zdolności wysiłkowych zawodnika. Pozwala natomiast oddać dużo moczu, co niektórzy interpretują tak, że zażywa się tę substancję, by szybko wyrzucić z organizmu inne niedozwolone środki.

Początkowo Salamon nie został zawieszony i miał grać do czasu pełnego wyjaśnienia sprawy. Lech na początku tygodnia wysłał pismo do UEFA z prośbą o przebadanie próbki B.

Tymczasem UEFA w czwartek przed południem na 10 godzin przed meczem Lecha z Fiorentina przysłała pismo z decyzją o natychmiastowym zawieszeniu piłkarza na trzy miesiące. W tym czasie Salamon nie może brać udziału w meczach, jak i treningach.

Klub poinformował, że odwoła się od decyzji europejskiej federacji, ale w historycznym dla Lecha meczu z Fiorentiną Salamon na pewno nie zagra.