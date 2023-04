Rozpoczyna się oficjalna wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Austrii

REKLAMA

Prezydent Andrzej Duda i pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda przybyli w czwartek po południu do Wiednia. 14 kwietnia odbędą się rozmowy prezydenta Polski z m.in. z prezydentem Austrii Alexandrem Van der Bellenem o europejskiej reakcji na rosyjską agresję na Ukrainę oraz rozwoju relacji dwustronnych.

Oficjalna wizyta polskiej pary prezydenckiej rozpocznie się w piątek przed południem od ceremonii oficjalnego powitania na dziedzińcu Pałacu Hofburg w Wiedniu przez prezydenta Austrii Alexandra Van der Bellena i jego małżonkę. Zaplanowano rozmowy prezydentów w cztery oczy i rozmowy plenarne delegacji oraz konferencję prasową.

Następnie, prezydent Duda spotka się z kanclerzem Austrii Karlem Nehammerem oraz przewodniczącym Rady Narodowej Republiki Austrii Wolfgangiem Sobotką.

Podczas spotkań z austriackimi władzami omówiony zostanie także dalszy rozwój relacji dwustronnych, m.in. rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej w regionie Trójmorza. Prezydenci Polski i Austrii będą rozmawiać także na temat kwestii historycznych: o konieczności upamiętnienia ofiar obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen oraz o przypadającej w tym roku 340. rocznicy bitwy pod Wiedniem.

Ostatnim punktem wizyty w Wiedniu będzie spotkanie polskiego przywódcy z Dyrektorem Generalnym Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafaelem Mariano Grossim. Z Austriakami jest zresztą o czym rozmawiać:

Polish Pres. Duda has criticized Austria’s Foreign Minister Schallenberg for saying the EU shouldn’t “overshoot the mark” with sanctions against Russia.

⁰Duda said it’s breaking up European unity & that some “are ready to do business with no regard for the blood being spilt” pic.twitter.com/uBwZCUtrCA

— Visegrád 24 (@visegrad24) January 19, 2023