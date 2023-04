Wojciech Cejrowski z rewolucyjną propozycją: Państwo nie powinno…

REKLAMA

Państwo nie powinno brać podatków, w ogóle – powiedział na antenie Radia WNET Wojciech Cejrowski.

W programie „Studio Dziki Zachód” Cejrowski rozmarzył się, aby politycy skupili się przede wszystkim na tym, jak naprawiać Polskę i prowadzić kraj na właściwe tory, aby w tym kierunku toczył się dyskurs, zamiast klasycznej „nawalanki” między Kaczyńskim a Tuskiem czy między prawicą a lewicą.

REKLAMA

On sam, odpowiadając na pytanie „jak” należy podchodzić do pomocy społecznej, wskazał, że państwo w ogóle nie powinno się tym zajmować.

– Wszelka pomoc społeczna ze strony państwa powoduje zanik solidarności wzajemnej pomiędzy obywatelami. Powoduje zanik organizacji charytatywnych, które przekazują pieniądze w sposób bardziej celowy niż jakakolwiek władza. Wyziębiamy społeczeństwo, dając socjal – uważa Cejrowski.

– Państwo powinno się całkowicie wycofać z socjalu – podkreślił raz jeszcze znany podróżnik. Proponuje on, aby ci, którzy przekazują darowizny na cele charytatywne, byli zwolnieni z podatków.

– Matematyka wskazuje, że mniej forsy wydajemy na pomoc w momencie, kiedy jest to działalność charytatywna obywateli, niż gdy przepuszczamy to przez machinę państwową. Wtedy musimy jeszcze posadzić całe stada urzędników przy biurkach, którzy muszą formalnie wziąć tę forsę, przeliczyć, zdecydować komu dać. Operacja przekazania jednej złotówki do biedaka kosztuje straszliwie drogo, jeżeli to robi państwo – argumentował.

– Państwo nie powinno brać podatków, w ogóle – mówił Cejrowski w Radiu WNET, mając na myśli podatki przeznaczane na pomoc socjalną.