Le Pen: Zwycięstwo Ukrainy oznaczałoby III wojnę światową

Marine Le Pen twierdzi, że wygrana Federacji Rosyjskiej w wojnie rosyjsko-ukraińskiej byłaby tragedią, ale wygrana Ukrainy oznaczałaby III wojnę światową.

Reprezentująca nacjonalistyczną partię Rassemblement National Le Pen twierdzi, że jedynym dobrym rozwiązaniem konfliktu na Ukrainie są negocjacje, bo wygrana żadnej ze stron nie będzie oznaczała dla świata niczego dobrego.



– Kiedy naród taki jak Rosja atakuje inny naród i zagraża jego suwerenności, trzeba zająć stanowisko – powiedziała liderka francuskich narodowców.

Le Pen opowiada się za dostarczaniem walczącej Ukrainie broni defensywnej, ale sprzeciwia się temu, by broniący się przed agresją naród dostał broń ofensywną.

– Jeśli Rosja wygra wojnę, będzie to katastrofa, ponieważ wszystkie kraje z konfliktem terytorialnym będą myśleć, że mogą go rozwiązać zbrojnie – powiedziała Le Pen w wywiadzie dla „El Pais”.

– Jeśli Ukraina wygra, będzie to oznaczało, że NATO przystąpiło do wojny, bo jestem przekonana, że Ukraina bez siły NATO nie może militarnie pokonać Rosji. A to oznacza, że rozpęta się III wojna światowa – dodała.

Zdaniem Le Penówny „jeśli nadal będziemy powoli dostarczać broń na Ukrainę, tak jak robimy to teraz, to czeka nas nowa wojna stuletnia (długotrwały średniowieczny konflikt między Anglią a Francją), która, biorąc pod uwagę straty w ludziach, będzie strasznym dramatem”.