Najbardziej poszukiwany przestępca świata żył normalnie „nawet niezbyt się ukrywając”

„Niewytłumaczalny” i „niesłychany” jest brak powodzenia podczas lat poszukiwań szefa sycylijskiej mafii cosa nostra Matteo Messiny Denaro – ocenił włoski sędzia, prowadzący sprawę potężnego bossa mafijnego, aresztowanego w styczniu po 30 latach. Sędzia w ujawnionym w czwartek raporcie odnotował, że Messina Denaro żył normalnie, „nawet niezbyt się ukrywając”.

Opinie te rozpowszechniono w dniu, gdy karabinierzy aresztowali nauczycielkę Laurę Bonafede, partnerkę szefa sycylijskiej mafii, czyli kolejną osobę, oskarżoną o udzielanie mu pomocy. Wcześniej w jednym z jego domów znaleziono korespondencję między nimi, potwierdzającą ich kontakty. Teraz wyszło na jaw, że mieszkali długo razem. Śledztwem objęto też córkę kobiety.

Sędzia z Palermo Alfredo Montalto przyznał, że dokonano „niepokojących” odkryć dotyczących skuteczności poszukiwań Messiny Denaro. Zauważył, że to, co „dezorientuje”, to fakt, iż w długim okresie, gdy był poszukiwany, w ukrywaniu pomagały mu nie osoby całkowicie obce wymiarowi sprawiedliwości, ale przeciwnie – bardzo dobrze mu znane. Przykładem jest właśnie aresztowana nauczycielka, córka wpływowego bossa costra nostra z miasta Campobello di Mazara.

Sędzia Montalto napisał także, że postępowanie prowadzone przez karabinierów po aresztowaniu „ojca chrzestnego” mafii ukazują „niesłychany i niewytłumaczalny brak powodzenia przez lata jego poszukiwań”, także w Castelvetrano, gdzie ostatnio mieszkał oraz w Campobello di Mazara. Przypomniał, że miejscowości te były „przeczesywane” i monitorowane przy pomocy kamer wideo we wszystkich strategicznych punktach.

Tymczasem okazuje się teraz, jak stwierdził sędzia, że to nie uniemożliwiło najbardziej poszukiwanemu przestępcy na świecie prowadzenia w tych właśnie miejscach przez wiele lat „normalnego” życia, praktycznie bez ukrywania się. Dodał, że Matteo Messina Denaro pokazywał swą „rozpoznawalną twarz” wielu osobom.

„Jak mogło do tego dość, wydaje się w chwili obecnej niewytłumaczalne i niepozbawione konsekwencji” – podsumował sędzia, którego wnioski zawarte w nakazie aresztowania partnerki szefa cosa nostra uznano w mediach za szokujące i niebywałe.