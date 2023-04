Regulacyjny amok PiS-u! Będą kolejne. „Utrudnianie życia stało się rozrywką dla tego rządu” [VIDEO]

REKLAMA

Rządowy projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych prowadzi do zamykania gabinetów np. logopedów, dietetyków, czy masażystów, na co nie ma naszej zgody – mówili na konferencji prasowej politycy Konfederacji Michał Urbaniak oraz Tomasz Grabarczyk. Ich zdaniem rząd PiS uderza nie tylko w osoby wykonujące niektóre zawody medyczne, ale też w rodziców i dzieci, które korzystają z ich usług.

– Rząd przyjął projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych, który ma regulować aż 17 zawodów – poinformował Urbaniak podczas konferencji prasowej w Sejmie. Dodał, że chodzi m.in. o logopedów, którzy już ten projekt oprotestowali i zebrali do tej pory prawie 80 tys. podpisów pod apelem do rządu, aby nie wprowadzać tej ustawy, gdyż mogliby stracić swoje uprawnienia do wykonywania zawodu.

Urbaniak wyjaśniał, że rząd zaproponował, aby tytułem zawodowym „logopedy”, ale też wieloma innymi, będzie można się posługiwać tylko po dokonaniu wpisu do rejestru zawodów medycznych i spełnieniu wielu warunków, a także po poniesieniu kosztów wymaganych inwestycji.

Poseł przypomniał, że Konfederacja konsekwentnie opowiada się za upraszczaniem i ułatwianiem procedur, aby jak najwięcej Polaków mogło prowadzić działalność na wolnym rynku, udostępniało swoje usługi i mogło zarabiać na swoje życie i na swoje rodziny.

– A nie znowu doprowadzać do tego, do czego chce doprowadzić rząd PiS-u, czyli do kolejnej turbo-regulacji kolejnego zawodu, bo ktoś w ministerstwie, czy w rządzie tak sobie wymyślił, bo ktoś na nich nacisnął. (…) Konsekwentnie będziemy stali w obronie Polaków przed absurdalnymi pomysłami – dodał.

„Utrudnianie życia i niszczenie kolejnych branż stało się swego rodzaju rozrywką dla tego rządu”

W ocenie Grabarczyka, „utrudnianie życia i niszczenie kolejnych branż stało się swego rodzaju rozrywką dla tego rządu”, a wejście w życie rządowego projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych spowoduje, że wielu przedstawicieli takich zawody, jak logopeda, masażysta, dietetyk, technik dentystyczny, nie będą mogli prowadzić swojej działalności gospodarczej na takich zasadach, jak to robiły dotychczas i zostaną zmuszone do założenia podmiotu leczniczego, jakim są np. przychodnie, czy szpitale.

Wiceszef sztabu Konfederacji skierował też pytanie do rządu PiS: – Co wam ci biedni logopedzi zrobili? Niszczycie kolejną branżę. Co wam robią ciężko pracujący ludzie w tym kraju, że musicie im niszczyć życie.

Jak dodał, „nawet nie trafia do was fakt, że przeciwko takim przepisom są naukowcy i eksperci, którzy podpisali pismo Ogólnopolskiego Porozumienia Środowisk Akademickich”. – Naukowcy z różnych uczelni w tej sprawie się wypowiedzieli i ten pomysł skrytykowali – zaznaczył.

Jednocześnie polityk przypomniał, że Konfederacja konsekwentnie powtarza: „TAK dla swobody działalności gospodarczej, TAK dla wszystkich specjalistów, TAK dla zmniejszenia biurokracji, TAK dla prowadzenia działalności gospodarczej i TAK dla swobodnego dostępu do usług medycznych, zwłaszcza dla dzieci”.