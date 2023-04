Sośnierz i Warzecha OSTRO o nowym pomyśle Lewicy. „No debile” [VIDEO]

REKLAMA

Lewica ma nowy pomysł, by kierowcom transportu publicznego nadać status funkcjonariusza publicznego. Sprawę skomentowali m.in. prawicowy publicysta Łukasz Warzecha i wiceprezes Wolnościowców Dobromir Sośnierz.

– Ono wpłynie [przyznanie kierowcom transportu publicznego statusu funkcjonariusza publicznego] poczucie bezpieczeństwa, nie na bezpieczeństwo, czyli oficjalnie w uzasadnieniu przyznajemy, że to jest takie legislacyjne placebo, żeby ludzie się lepie poczuli w pracy – mówił z mównicy sejmowej poseł Dobromir Sośnierze.

– Gdyby to działało, to cóż by szkodziło przecież to dobro tak dozować obywatelom. To wszyscy zostańmy funkcjonariuszami publicznymi w takim razie, wszystkim będzie bezpieczniej – zaapelował poseł ze Śląska.

– Jest na przykład jeszcze na tym posiedzeniu obradowana ustawa o tych przejazdach na aplikację i tam jest mowa, że tam kobiety są gwałcone. To przyznajmy im status funkcjonariuszy publicznych, jeśli to działa i problem mamy rozwiązany! Cyk, jeden wpis w ustawie – mówił Sośnierz.

– Więc kończąc tym śmiałym postulatem apeluję o objęcie wszystkich naraz statusem funkcjonariusza publicznego. Raz na zawsze będzie spokój, a póki co Wolnościowcy odrzucają ten bezsensowny wykwit Lewicy – zakończył lider Wolnościowców na Śląsku.

Sprawę skomentował także prawicowy publicysta Łukasz Warzecha. On również uważa pomysł za pozbawiony sensu.

„No debile. Tego się inaczej nie da określić. Jeszcze proponuję nadać status funkcjonariusza publicznego śmieciarzom. To także zwiększy ich poczucie bezpieczeństwa i godności” – napisał w swoich mediach społecznościowych publicysta.

