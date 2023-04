Szef chińskiego MSZ o wojnie na Ukrainie i współpracy z Niemcami

REKLAMA

Stanowisko Chin w sprawie Ukrainy sprowadza się do promowania rozmów pokojowych; nie zrobimy nic, aby dolewać oliwy do ognia – przekonywał w piątek szef chińskiego MSZ Qin Gang.

– Chcę podkreślić, że rola Chin w kwestii Ukrainy, nasza propozycja, sprowadza się do jednego punktu, którym jest przekonywanie i promowanie rozmów pokojowych, i nie zrobimy niczego, by dolewać oliwy do ognia – oświadczył Qin na wspólnej konferencji prasowej z odwiedzającą Chiny szefową MSZ Niemiec Annaleną Baerbock.

Współpraca z Niemcami

Chiny są skłonne współpracować z Niemcami w dziedzinie handlu i gospodarki; oba kraje są partnerami, a nie rywalami – oświadczył Gang.

Qin ocenił na wspólnej konferencji prasowej z odwiedzającą Chiny szefową MSZ Niemiec Annaleną Baerbock, że sztuczne hamowanie normalnej wymiany handlowej i gospodarczej przyniosłoby skutki przeciwne do zamierzonych.

Szefowa MSZ Niemiec o Tajwanie

Szefowa MSZ Niemiec Annalena Baerbock przestrzegła w piątek władze Chin przed użyciem siły przeciwko Tajwanowi. Zmiana status quo w Cieśninie Tajwańskiej z zastosowaniem siły byłaby dla Europy nie do zaakceptowania – podkreśliła minister na konferencji prasowej w Pekinie.

– Konflikty muszą być rozwiązywane pokojowo (…). Jednostronna, brutalna zmiana status quo byłaby nie do zaakceptowania dla nas, Europejczyków – powiedziała. Dodała, że rząd w Berlinie obserwuje napięcia w Cieśninie Tajwańskiej z wielkim zaniepokojeniem.

Baerbock o wojnie na Ukrainie

Żaden kraj nie ma większego wpływu na Rosję niż Chiny i dlatego chcemy, by Pekin wpłynął na Moskwę, aby przerwała wojnę przeciwko Ukrainie – oświadczyła Baerbock. Wypowiedziała się w ten sposób na wspólnej konferencji prasowej z ministrem spraw zagranicznych Chin Qin Gangiem.