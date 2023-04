W odmętach lewackiego szaleństwa. Pokazała uczniom dzieło Michała Anioła. Została zmuszona do rezygnacji

REKLAMA

Muzeum we Florencji, w którym znajduje się rzeźba przedstawiająca Dawida, renesansowe dzieło Michała Anioła, zaprosiło rodziców i uczniów szkoły z Florydy do Włoch po tym, jak p. Nadzieja Carrasquilla, dyrektorka Tallahassee Classical School na Florydzie, została zmuszona do rezygnacji za jej pokazanie uczniom w ramach lekcji o sztuce renesansu.

W szkole obowiązuje zasada, która zakłada, że rodzice mają być powiadamiani z wyprzedzeniem o kontrowersyjnych tematach, które są poruszane na lekcjach.

W sprawie pokazania rzeźby interweniowało troje rodziców. Złożono w tej sprawie dwie skargi: o brak powiadomienia z wyprzedzeniem, że taka rzeźba będzie pokazana, oraz o pokazywanie treści pornograficznych.

Również burmistrz Florencji, p. Dariusz Nardella, zaprosił byłą dyrektorkę do odwiedzenia muzeum, aby mógł ją osobiście uhonorować.

P. Marla Stone, szefowa studiów humanistycznych w Akademii Amerykańskiej w Rzymie, uważa, że incydent na Florydzie był kolejnym epizodem w nasilającej się w USA wojnie kulturowej – i dziwi się, jak posąg mógł zostać uznany za tak kontrowersyjny, aby ostrzegać rodziców, że zostanie on pokazany uczniom.

Jej zdaniem, to moralna krucjata przeciwko ciału, seksualności i ekspresji płciowej oraz ignorancja historii.

