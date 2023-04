Wypadek polskiego autokaru w Chorwacji. Jest decyzja prokuratury

REKLAMA

Jest decyzja Prokuratury Okręgowej w Warszawie dotycząca śledztwa w sprawie ubiegłorocznego wypadku polskiego autokaru w Chorwacji. Zginęło wówczas 12 osób, a 32 zostały ranne.

W czwartek 6 kwietnia Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo w sprawie wypadku. Jak podkreślono, zakończono je wobec osoby podejrzewanej.

REKLAMA

Przypomnijmy, że do wypadku polskiego autokaru w Chorwacji doszło 6 sierpnia 2022 roku nad ranem na chorwackiej autostradzie A4 na północ od Zagrzebia.

Autokar, którym podróżowali pielgrzymujący do Medziugorie, zjechał z drogi i wpadł do rowu. W wypadku zginęło 12 osób – w tym obaj kierowcy – a 32 zostały ranne. Wszystkie ofiary wypadku to obywatele Polski.

Z ustaleń prokuratury wynika, że wypadek spowodował kierowca, który zginął w zdarzeniu. Na podstawie dowodów i opinii biegłych śledczy doszli do wniosku, że gdyby kierujący autokarem mężczyzna zachował należytą ostrożność i bezpieczną prędkość, do wypadku by nie doszło.

Według prokuratury kierowca błędnie ocenił swoje możliwości – dotyczy to m.in. zmęczenia i senności. Mężczyzna miał też nie dostosować prędkości do warunków bezpieczeństwa. W rezultacie doszło do katastrofy z licznymi ofiarami śmiertelnymi, w tym z kierującym, i rannymi.

W sprawie jest także drugi wątek dotyczący nieprawidłowości w działaniach biura podróży „U Brata Józefa”, które organizowało wyjazd – pielgrzymkę do Medziugorie. Biuro działało bowiem nielegalnie, nie było wpisane do rejestru organizatorów turystycznych. Wątek ten jest badany w odrębnym śledztwie.

Oznacza to, że jego klienci nie są objęci gwarancją ubezpieczeniową, jaka przysługuje turystom korzystającym z usług zarejestrowanych biur podróży.