Bosak: Jeżeli macie dowody i je ukrywaliście, to wy jesteście winni

Jeżeli macie dowody i je ukrywaliście, to wy jesteście winni – powiedział w Sejmie Krzysztof Bosak. Poseł Konfederacji zarzucił rządzącym, że czekali z informacjami o rzekomych wpływach na czas kampanii wyborczej.

W Sejmie odbyło się we wtorek pierwsze czytanie przedstawionego przez prezydenta RP projektu nowelizacji ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022.

Bosak: Mieliście na to 8 lat

Występujący w imieniu koła Konfederacji poseł Krzysztof Bosak ocenił, że twórcy ustawy o komisji „ośmieszają polskie państwo i parlament”. – Jeżeli chcieliście tropić wpływy innych państw nie tylko Rosji, to mieliście na to 8 lat – mówił.

– Jaki cynizm stał za tym, żeby zachomikować jakieś kwity na czas kampanii wyborczej – pytał Bosak.

– Jeśli mieliście przykłady złamania prawa, mieliście obowiązek zgłosić do prokuratury i rozliczać winnych. Jeżeli macie dowody na zagraniczne wpływy, nie tylko rosyjskie, które nie są złamaniem prawa i je ukrywaliście, to wy jesteście winni – dodał, zwracając się do wnioskodawców powołania komisji.

Podpis i nowelizacja

29 maja prezydent Andrzej Duda podpisał – powstałą z inicjatywy PiS – ustawę o powołaniu komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022 i zapowiedział, że w trybie kontroli następczej kieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego.

30 maja ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw, a 31 maja weszła w życie. Zgodnie z nią termin na zgłaszanie kandydatów do komisji to 14 dni od wejścia ustawy w życie, czyli 14 czerwca, jednak nie przedstawiono jeszcze kandydatów do tej komisji.

2 czerwca prezydent Andrzej Duda przedstawił projekt nowelizacji ustawy o komisji, które zmienia m.in. zasady wyboru przewodniczącego i pozostałych członków komisji.

W uzasadnieniu prezydenckiego projektu noweli ustawy o komisji napisano, że jego celem jest wprowadzenie zmian w ustawie, zmierzających do zniesienia możliwości stosowania przez komisję środków zaradczych, zmiany trybu odwoławczego od decyzji komisji – z sądów administracyjnych na sądy powszechne, a także wykluczenia możliwości pełnienia funkcji członka komisji przez posła lub senatora oraz zwiększenia niezależności komisji i transparentności postępowań przed nią i ujednolicenia w ramach systemu prawnego ochrony tajemnic zawodowych.

Po wtorkowej debacie prezydencki projekt trafił do komisji.