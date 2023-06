78 imigrantów utonęło w Morzu Śródziemnym po wypadku łodzi

REKLAMA

Co najmniej 78 imigrantów utonęło w środę, kiedy przewożąca ich łódź rybacka przewróciła się na Morzu Śródziemnym u południowych wybrzeży Grecji – podała straż przybrzeżna tego kraju. Ocalono 104 osoby; uratowanych migrantów przewieziono do schronisk w południowym porcie Kalamata.

Zmierzająca do Włoch łódź została zauważona przez samolot należący do unijnej agencji ochrony granic Frontex na wodach międzynarodowych, około 80 km na południowy zachód od miasta Pylos – podała agencja Reutera. Z niepotwierdzonych informacji wynika, że łódź wypłynęła z portu Tobruk w Libii.

Cztery uratowane osoby trafiły do szpitali z objawami hipotermii. Nadal nie wiadomo ilu osób nie udało się odnaleźć – przekazała Associated Press.

W trwających wciąż poszukiwaniach brało udział sześć jednostek straży przybrzeżnej, fregata floty wojennej, wojskowy samolot transportowy, helikopter sił powietrznych, kilka prywatnych statków i dron z Frontexu.

Libijskie władze – przypomina Reuters – rozpoczęły w tym miesiącu szeroko zakrojoną walkę z nielegalnymi migrantami. Aktywiści twierdzą, że zatrzymano kilka tysięcy osób, w tym Egipcjan, Syryjczyków, Sudańczyków i Pakistańczyków. Co najmniej 1,8 tys. migrantów zostało przewiezionych do rządowych ośrodków zatrzymań – poinformowała agencja ONZ ds. uchodźców.

Grecja leży na jednym z głównych szlaków, którymi migranci z Bliskiego Wschodu, Azji i Afryki usiłują przedostać się do Europy. Większość wybiera trasę z Turcji na greckie wyspy, ale coraz więcej wyrusza w dłuższą i niebezpieczniejszą trasę z Turcji do Włoch. W tym roku do Włoch, Hiszpanii, Grecji, Malty i Cypru dotarło – według ONZ – 72 tys. osób. Większość z nich wylądowała we Włoszech.

(PAP)