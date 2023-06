Kobieta znalazła na plaży figurkę sprzed 3 TYSIĘCY lat. Izrael apeluje do obywateli, by oddali antyki państwu

REKLAMA

74-letnia Lydia Marner w czasie spaceru z mężem na plaży nieopodal Palmachim w centralnym Izraelu nagle ujrzała coś, co na początku wzięła za kamień. Po skontaktowaniu się z archeologami okazało się, że kobieta odkryła ponad 3000-letnią figurkę egipskiej bogini Hathor.

– To był dość burzliwy dzień; fale były wysokie, a pogoda zimowa. Podczas spaceru nad wodą zauważyłam kamień zbliżający się do mnie. Natychmiast zawołałam męża i powiedziałam mu – to nie jest coś zwykłego. Zobaczyłam, że jest tu coś niezwykłego – przekazała kobieta.

Dr Amir Golani, ekspert ds. epoki brązu w Urzędzie ds. Starożytności, stwierdził, że „to figurka, która była używana do kultu. Są one zwykle identyfikowane z egipską boginią Hathor, to artefakty typowe dla kultury kananejskiej w Izraelu”.

The Jerusalem Post, zaznacza, że tego typu znaleziska nie są rzadkością. Dlatego w ubiegłym tygodniu Urząd ds. Starożytności i Ministerstwo Dziedzictwa rozpoczęły operację „Starożytności – zwróć je jednym kliknięciem”. Ta akcja to apel do mieszkańców posiadających zabytkowe przedmioty, by przekazali je państwu.

– Wiele osób przechowuje w swoich prywatnych domach antyki, które weszły w ich posiadanie w różnych okolicznościach. Niektóre zostały zebrane w terenie, inne odziedziczone. Duża część z nich nie jest świadoma, że zgodnie z prawem muszą zgłosić antyki, które są publicznym skarbem historycznym – powiedział Eli Escozido dyrektor izraelskiego Urząd ds. Starożytności.