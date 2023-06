Papież Franciszek w rzymskiej klinice. Najnowsze doniesienia mediów

REKLAMA

Papież Franciszek wróci ze szpitala do Watykanu w czwartek lub piątek – podał włoski dziennik „Il Fatto Quotidiano” powołując się na list, jaki wysłał dziekan Kolegium Kardynalskiego kardynał Giovanni Battista Re do wszystkich purpuratów.

Papież od siedmiu dni jest w rzymskiej klinice Gemelli, gdzie przeszedł trzygodzinną operację jamy brzusznej.

W liście, zacytowanym we wtorek wieczorem na stronie internetowej gazety, kardynał Re napisał: „Jego Świątobliwość wraca do zdrowia i powróci do Watykanu z Gemelli pojutrze w czwartek lub w piątek”.

Dziekan Kolegium Kardynalskiego podkreślił też: „Rozmawiałem z Ojcem Świętym i zapewniłem go o bliskości wszystkich kardynałów”.

Wcześniej w ciągu dnia Watykan poinformował w kolejnym komunikacie, że rekonwalescencja pooperacyjna przebiega dobrze, a wyniki badań są prawidłowe. Franciszek wznowił pracę.

Na razie wszystkie audiencje są zawieszone do 18 czerwca.