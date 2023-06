Strzelanina w szkole podstawowej. Są ranni, w tym ciężko jeden nauczyciel

REKLAMA

Nieletni uczeń szkoły podstawowej w Lukovcu na północy Bośni i Hercegowiny otworzył w środę ogień do uczniów i pracowników placówki. W wyniku strzelaniny rannych zostało kilka osób, w tym ciężko jeden pracownik szkoły – poinformował portal Klix.ba

Do ataku doszło ok. godziny 9 nad ranem; postrzelony w szyję nauczyciel trafił do szpitala, gdzie trwa obecnie operacja – podały bośniackie media. Sprawcę zamachu złapano i przetransportowano na komendę policji.

REKLAMA

– Wśród rannych nie ma dzieci, dlatego proszę rodziców o zachowanie spokoju. Sprawcą jest nieletnie dziecko, natychmiast złapane. To naprawdę ciężki dzień – napisał na Facebooku burmistrz Lukovca Edin Delić