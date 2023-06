Tępiciele antysemityzmu biorą się za Twittera. „W ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy…”

REKLAMA

Odkąd Elon Musk przejął Twittera liczba antysemickich postów wzrosła ponad dwukrotnie – grzmią działacze organizacji walczących z antysemityzmem m.in. z Holandii, Niemiec, Francji, USA i Włoch. Wysłali oni list do nowej szefowej serwisu z apelem o podjęcie działań w celu zmniejszenia liczby postów, które szerzą nienawiść do Żydów lub zaprzeczają Holokaustowi.

O liście poinformował we wtorek holenderski portal NU.

„W ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy pojawiło się 325 739 antysemickich tweetów” – twierdzili autorzy apelu i określili, że jest to wzrost o 106 procent w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Sygnatariusze listu, wśród których jest m.in. holenderski krajowy koordynator ds. walki z antysemityzmem Eddo Verdoner, wzywają szefową Twittera Lindę Yaccarino m.in. do tego, by częściej blokowano użytkowników serwisu, którzy wielokrotnie publikują antysemickie treści.

– To, co widzimy i co potwierdzają badania, to fakt, że nastąpił wzrost liczby antysemickich wiadomości na Twitterze i postów zaprzeczających systematycznemu mordowaniu Żydów podczas II wojny światowej – powiedział Verdoner cytowany przez portal NU.

Oskarża on o taki stan rzeczy właściciela Twittera Elona Muska. – Po przejęciu Twittera zwolnił on 80 procent pracowników, w tym wielu moderatorów – stwierdził holenderski urzędnik.

W ubiegłym miesiącu właściciel Twittera został także skrytykowany przez izraelskie MSZ, które zarzuciło mu, że nie działa przeciwko antysemityzmowi. Stało się to po tym, jak Musk skrytykował na Twitterze kontrowersyjnego amerykańskiego miliardera żydowskiego pochodzenia George’a Sorosa.