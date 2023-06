Trump: Tylko ja zapobiegnę III wojnie światowej

REKLAMA

Podczas konwencji Partii Republikańskiej w stanie Georgia miliarder i były prezydent Donald Trump stwierdził, że jest jedyną osobą, która może powstrzymać wybuch III wojny światowej.

Donald Trump uważa, że gdy zrealizują się najgorsze scenariusze, to państwa zaangażowane w konflikt na Ukrainie nie zawahają się użyć broni atomowej.

– Jestem jedynym kandydatem, który może złożyć tę obietnicę. Zapobiegnę III wojnie światowej. To nie będzie konwencjonalna wojna z czołgami jeżdżącymi tam i z powrotem. To będzie wojna nuklearna. To będzie być może zniszczenie całego świata. Zapobiegnę temu. Nikt inny nie może tego powiedzieć – powiedział były prezydent i miliarder do wyborców.

Trump stwierdził także, że Joe Biden rozbraja USA, wysyłając amerykańską broń Ukraińcom.

– Ukraina ma naszą amunicję, całą. (…) Potrzebuję Gabinetu Owalnego, żeby to zrobić… Trudno sobie wyobrazić, że obecna sytuacja może jeszcze trochę potrwać – powiedział były prezydent.

Trump z zarzutami

Były prezydent USA Donald Trump został we wtorek formalnie postawiony w stan oskarżenia w sądzie federalnym w Miami w związku zarzutami przetrzymywania tajnych dokumentów po opuszczeniu Białego Domu. Trump usłyszał 37 zarzutów dotyczących umyślnego przetrzymywania tajemnic dotyczących bezpieczeństwa narodowego, zmowy i utrudniania śledztwa. Nie przyznał się do winy.

